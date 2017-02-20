ОБСЕ: Путин фактически признал «республики»

Решение России признать некоторые «документы», которые выдаются учреждениями сепаратистов на оккупированной части Донбасса, повредит возможностям укрепить перемирие. Об этом заявил генеральный секретарь ОБСЕ Ламберто Заньер в интервью Радио Свобода.

Как сказал Заньер, это решение Кремля стало шагом назад от и так «очень далекой» цели остановить войну на Донбассе и осложнит выполнение Минских договоренностей.

Генсек ОБСЕ подчеркнул, что решение признавать такие "документы", "конечно же, фактически означает... признание и тех, кто выдает эти "документы".

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Напомним, 18 февраля российский президент Владимир Путин подписал указ о признании в России документов ЛДНР, руководствуясь «гуманитарными соображениями».

Президент Украины Петр Порошенко считает признание Россией документов, выданных «республиками» на Донбассе, «очередным доказательством российской оккупации и нарушения норм международного права».

В свою очередь секретарь СНБО Украины Александр Турчинов заявил, что такое решение Путина означает выход России из Минского процесса.

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