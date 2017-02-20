Пентагон: Мы в Ираке не для захвата нефти

 

Фото: REUTERS/Scanpix

Глава Пентагона Джеймс Мэттис прибыл с визитом в Багдад и заявил, что США не покушаются на иракскую нефть, передает AP.

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«Я думаю, что все мы здесь в этой комнате, все мы в Америке платим за нашу нефть и газ, и я уверен, что мы будем продолжать делать это в будущем. Мы в Ираке не для того, чтобы захватить чью-либо нефть», - сказал Мэттис сопровождающим его журналистам.

Отметим, это - первая поездка Мэттиса в Ирак с момента его назначения на пост главы Пентагона. Визит Мэттиса совпал с активными действиями иракской армии по вытеснении ИГИЛ из западной части города Мосула.

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