Москвич взял своих детей в заложники и потребовал убежища в КНДР

Москвич взял в заложники свою жену и троих детей, потребовав предоставить ему убежище в КНДР, Иране или Китае. Об этом в понедельник, 20 февраля, сообщает Life.

По информации портала, заложники находятся в квартире на Боровском шоссе. 27-летний мужчина сообщил в соцсетях о якобы угрожающей ему смертельной опасности. Он уверяет, что накануне на него было совершено нападение. Всю правду о случившемся, по его словам, можно отыскать в «протоколах сионских мудрецов».

Злоумышленник также сообщил, что не смог получить ответа от посольств названных им государств, из-за чего «вынужден импровизировать». С ним попыталась поговорить его мать, однако захватчик отказался пускать ее в квартиру.

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Позже телеканал РЕН ТВ со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Москве уточнил, что мужчина не захватывал детей в заложники, а наоборот, забаррикадировался в квартире один и не пускает родных.

В настоящее время на месте происшествия находятся полицейские и скорая помощь. Сотрудники экстренных служб пытаются урегулировать ситуацию.