СМИ назвали самые опасные аэропорты мира

Эксперты британской туристической компании Globehunters определили ТОП-13 самых опасных аэропортов мира. В список включен аэропорт Барра, расположенный в Шотландии, единственный в мире с песчаной взлетно-посадочной полосой. Рейтинг был опубликован на официальном сайте компании.

Аэропорт Барра расположен на одноименном острове и обслуживает рейсы исключительно во время отливов.

Также в список вошел аэропорт Принцессы Юлианы на берегу острова Сен-Мартен в Карибском море и принадлежащий Нидерландам. Из-за того, что самолеты при посадке вынуждены пролетать совсем рядом с горами, расположенными вблизи аэропорта, лайнерам приходится совершать резкий рывок в воздухе сразу же после взлета.

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В число наиболее экстремальных аэропортов включена воздушная гавань Нарсарсуак на юге Гренландии.

Самолеты там вынуждены пролетать над фьордом и делать сложный разворот после отрыва от земли.

Помимо них в список попали аэропорты, расположенные в Португалии, Гибралтаре, Нидерландах, Франции, Бутане, Непале, Новой Зеландии, Антарктиде и других местах.

Ранее сообщалось, что были названы самые лучшие авиакомпании мира в 2016 году.