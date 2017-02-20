Скоропостижно скончался постпред России при ООН Виталий Чуркин

В Нью-Йорке, за день до своего 65-летия скоропостижно скончался постоянный представитель России при ООН Виталий Чуркин. Сообщение об этом опубликовано на официальном сайте российского МИДа.
- Чуркин назвал циничным решение США закрыть дачи дипломатов 30 декабря 2016 г.
- Чуркин заявил о восстановлении контроля правительства Сирии над Алеппо 13 декабря 2016 г.
- Чуркин: отношения между Россией и США худшие с 1973 года 15 октября 2016 г.
Чуркину стало плохо в здании диппредставительства России на Манхэттене в результате сердечного приступа, пишет New York Post.
Постпреду РФ в ООН стало плохо в офисе в 9:30. Прибывшие медики пытались реанимировать его, но он умер по пути в Пресвитерианский госпиталь Нью-Йорка. Уже в госпитале врачи констатировали смерть.
Свои соболезнования России уже принесли в ООН.
Спикер МИД Росиии Мария Захарова заявила, что дипломаты потеряли родного человека.
Отметим, на завтрашнем заседании Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке будет председательствовать министр иностранных дел Украины Павел Климкин. Заседание будет на тему конфликтов в Европе.
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