Скоропостижно скончался постпред России при ООН Виталий Чуркин

В Нью-Йорке, за день до своего 65-летия скоропостижно скончался постоянный представитель России при ООН Виталий Чуркин. Сообщение об этом опубликовано на официальном сайте российского МИДа.

Чуркину стало плохо в здании диппредставительства России на Манхэттене в результате сердечного приступа, пишет New York Post.

Постпреду РФ в ООН стало плохо в офисе в 9:30. Прибывшие медики пытались реанимировать его, но он умер по пути в Пресвитерианский госпиталь Нью-Йорка. Уже в госпитале врачи констатировали смерть.

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Свои соболезнования России уже принесли в ООН.

Спикер МИД Росиии Мария Захарова заявила, что дипломаты потеряли родного человека.

Отметим, на завтрашнем заседании Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке будет председательствовать министр иностранных дел Украины Павел Климкин. Заседание будет на тему конфликтов в Европе.

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