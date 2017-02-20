В Совфеде назвали Чуркина одним из величайших дипломатов

Виталий Чуркин
 

Виталий Чуркин. Фото: AP/ScanPix

Постоянный представитель России при ООН Виталий Чуркин, скончавшийся в Нью-Йорке в возрасте 64 лет, был одним из величайших российских дипломатов, считают в Совете Федерации. Его кончину прокомментировал зампред комитета верхней палаты по международным делам Владимир Джабаров.

«Чуркин отстаивал интересы России на самом высочайшем уровне. Потеря реально невосполнимая. Мы его все искренне любили и уважали, гордились тем, что он представляет нашу родину. Светлая ему память», — сказал сенатор.

Он выразил надежду, что его место в Совете безопасности ООН займет достойный человек. «Конечно, всегда приходят на смену павших бойцов другие. Надеемся, что новый человек такой же сильный политик и дипломат», — подчеркнул он.

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Ранее в понедельник в МИД России сообщили о смерти Виталия Чуркина.

Он ушел из жизни на рабочем посту. По данным газеты The New York Post, дипломат скончался в результате сердечного приступа.

Виталий Чуркин поступил на дипломатическую службу в 1974 году, в 1992 стал замминистра иностранных дел России. С 1994 по 1998 год — посол России в Бельгии, постпред при НАТО. В дальнейшем занимал пост посла в Канаде, посла по особым поручениям. С апреля 2006 года — постоянный представитель России при ООН.

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