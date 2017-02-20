В Греции закрыли все музеи из-за забастовки охранников

В Греции на сутки закрыли для посетителей Акрополь и другие достопримечательности с музеями, сообщает The Associated Press. Учреждения не работают из-за забастовки охранников, вызванной спором между работниками и правительством относительно зарплаты и условий контракта.

Начавшийся в понедельник, 20 февраля, протест непосредственно не связан с мерами по спасению Греции, однако страна находится под международным давлением для ограничения расходов.

Профсоюз, представляющий бастующих, хочет добиться найма дополнительного персонала и выплат за сверхурочную работу.

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«Мы надеемся, что эти проблемы могут быть решены так, чтобы пасхальные праздники и туристический сезон могли начаться без проблем при посещении музеев и древних мест», – говорится в заявлении.

Отметим, 8 февраля на улицы Афин вышли сотни пожарных в знак протеста против ограничений найма в государственном секторе, которые внедряются в соответствии с международными условиями спасения Греции.

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