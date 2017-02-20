Трамп дал партнерам по НАТО год на увеличение военных бюджетов

Америка призывает своих партнеров по НАТО всерьез воспринять требование довести военные бюджеты до 2% от ВВП. Президент Дональд Трамп ожидает «конкретных шагов» до конца 2017 года, заявил вице-президент США Майк Пенс.

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По словам Пенса, даже у важнейших партнеров США по НАТО не наблюдается «ясного и внушающего доверие» курса. «Президент Соединенных Штатов и американский народ ожидают от наших союзников, что они сдержат свое слово и будут прилагать больше усилий для нашей общей обороны», - подчеркнул он.

Увеличение оборонных расходов стран НАТО, тратящих на эти цели менее 2 процентов ВВП, было одним из важных требований во время предвыборной кампании Трампа. Еще в 2014 году на саммите альянса в Уэльсе его участники договорились достичь этой цели в течение десяти лет.

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Согласно данным НАТО, в 2016 году только четыре страны альянса, кроме США, выполнили это требование.

Более 2 процентов своих ВВП расходовали на оборону Греция (2,4%), Великобритания (2,2%), Эстония (2,2%) и Польша (2 процента).

В абсолютных числах бюджет оборонного ведомства в США в 2016 году составил 594 миллиарда долларов, а во всех европейских странах-членах альянса и Канаде вместе взятых - 273 миллиарда долларов.

Ранее Трамп заявил, что многие страны в НАТО не платят по счетам.

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