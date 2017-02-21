Школьный приятель рассказал о паранойе Ким Чен Нама

 

Ким Чон Нам. Фото: REUTERS/Scanpix

Ким Чен Нам, сводный брат лидера КНДР, последние несколько лет своей жизни провел в параноидальном состоянии, избегая установленного Ким Чен Ыном режима и борясь с чувством бессилия перед будущим своей страны. Как пишет во вторник, 21 февраля, британская газета The Guardisn, об этом рассказывают хорошо знавшие его люди.

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Близкий друг Ким Чен Нама считает, что того могла погубить независимость взглядов. По словам Энтони Сахакяна, который учился с покойным в престижной международной школе в Швейцарии, за минувшие два года тот постоянно приезжал в Женеву и приятели периодически встречались там. Последний раз они виделись около месяца назад. Во время этих поездок бывшие одноклассники почти каждый день вместе пили кофе и гуляли.

По мнению Сахакяна, Ким Чен Нам жил с уверенностью, что после того, как их отец, Ким Чен Ир, умер в 2011 году, младший брат может рассматривать его как угрозу своей власти. «Мы действительно обсуждали существующий режим, его брата и то, что там (в стране) происходит. Я могу точно сказать одно: он никогда не был заинтересован властью, — заявил 44-летний Сахакян. — Он хотел отстраниться. У него никогда не было никаких амбиций относительно управления страной. Он держался от режима на расстоянии вытянутой руки».

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«Он боялся. Это не был всеобъемлющий страх, но он был параноиком. Он был политически важной персоной. Конечно, он волновался»,

— подчеркнул Сахакян.

Ким Чен Нам был убит 13 февраля в аэропорту Куала-Лумпура, откуда он собирался вылететь в Макао к своей семье. По данным следствия, покушение совершили две женщины, с места преступления им удалось скрыться. Существуют разные версии убийства: брата корейского лидера могли ранить отравленными иглами, плеснуть в него токсичной жидкостью или провести по лицу смоченным в ядовитом веществе тампоном.

В течение ряда последних дней по подозрению в причастности к убийству старшего брата северокорейского лидера были задержаны несколько человек, также сообщалось о повторном вскрытии тела, однако расследование пока не дало результатов по установлению причин преступления, его исполнителей и заказчиков.

Ким Чен Нам — старший сын бывшего лидера КНДР Ким Чен Ира. Некоторое время он считался наиболее вероятным преемником отца на посту руководителя страной, но после того, как в мае 2001 году пытался въехать в Японию по поддельному паспорту, впал в немилость и с тех пор постоянно жил за границей.

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