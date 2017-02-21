Школьный приятель рассказал о паранойе Ким Чен Нама

Ким Чен Нам, сводный брат лидера КНДР, последние несколько лет своей жизни провел в параноидальном состоянии, избегая установленного Ким Чен Ыном режима и борясь с чувством бессилия перед будущим своей страны. Как пишет во вторник, 21 февраля, британская газета The Guardisn, об этом рассказывают хорошо знавшие его люди.

Близкий друг Ким Чен Нама считает, что того могла погубить независимость взглядов. По словам Энтони Сахакяна, который учился с покойным в престижной международной школе в Швейцарии, за минувшие два года тот постоянно приезжал в Женеву и приятели периодически встречались там. Последний раз они виделись около месяца назад. Во время этих поездок бывшие одноклассники почти каждый день вместе пили кофе и гуляли.

По мнению Сахакяна, Ким Чен Нам жил с уверенностью, что после того, как их отец, Ким Чен Ир, умер в 2011 году, младший брат может рассматривать его как угрозу своей власти. «Мы действительно обсуждали существующий режим, его брата и то, что там (в стране) происходит. Я могу точно сказать одно: он никогда не был заинтересован властью, — заявил 44-летний Сахакян. — Он хотел отстраниться. У него никогда не было никаких амбиций относительно управления страной. Он держался от режима на расстоянии вытянутой руки».

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«Он боялся. Это не был всеобъемлющий страх, но он был параноиком. Он был политически важной персоной. Конечно, он волновался»,

— подчеркнул Сахакян.

Ким Чен Нам был убит 13 февраля в аэропорту Куала-Лумпура, откуда он собирался вылететь в Макао к своей семье. По данным следствия, покушение совершили две женщины, с места преступления им удалось скрыться. Существуют разные версии убийства: брата корейского лидера могли ранить отравленными иглами, плеснуть в него токсичной жидкостью или провести по лицу смоченным в ядовитом веществе тампоном.

В течение ряда последних дней по подозрению в причастности к убийству старшего брата северокорейского лидера были задержаны несколько человек, также сообщалось о повторном вскрытии тела, однако расследование пока не дало результатов по установлению причин преступления, его исполнителей и заказчиков.

Ким Чен Нам — старший сын бывшего лидера КНДР Ким Чен Ира. Некоторое время он считался наиболее вероятным преемником отца на посту руководителя страной, но после того, как в мае 2001 году пытался въехать в Японию по поддельному паспорту, впал в немилость и с тех пор постоянно жил за границей.

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