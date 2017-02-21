Десятки молодых людей устроили погромы в Стокгольме

 

Фото: REUTERS/Scanpix

В Стокгольме в районе Ринкебю несколько десятков молодых людей устроили беспорядки, пишет газета Aftonbladet.

Неизвестные вечером в понедельник, 20 февраля, сожгли восемь автомобилей и разгромили магазины. Избиты два человека, в том числе владелец одного из торговых заведений.

Когда на место приехали полицейские, участники беспорядков стали кидать в них камни. Сотрудники правоохранительных органов были вынуждены произвести предупредительные выстрелы. Один из них получил травму — ему попало брошенным камнем по руке.

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По словам представителя столичной полиции Ларса Бюстрема, всего было два эпизода беспорядков, в обоих участвовали порядка 30-40 человек.

Полиция никого не задержала. Открыто расследование по статьям «Беспорядки» и «Применение насилия в отношении должностного лица».

Как отмечает РИА Новости, в районе Ринкебю проживает много иммигрантов.

Twitter

Ранее, 18 февраля, президент США Дональд Трамп, выступая перед своими сторонниками во Флориде, упомянул некий инцидент с мигрантами: «Посмотрите, что прошлой ночью произошло в Швеции. В Швеции! Кто бы мог подумать? Эта страна приняла большое количество беженцев, а вместе с ними и проблемы, о которых они даже не представляли».

В те дни, однако, никаких происшествий с мигрантами в Швеции зафиксировано не было, и власти королевства попросили у Вашингтона объяснений,

а пользователи сетивысмеялиТрампа за выдуманный инцидент. Сам онобъяснил, что его заявление было основано на передаче Fox News, в которой затрагивалась тема иммигрантов и Швеции. Пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер, в свою очередь, пояснил, что президент имел в виду рост преступности из-за беженцев в целом, а не какой-то конкретный инцидент.

Вплоть до 2015 года правительство Швеции положительно относилось к миграции. Однако после того, как волна беженцев докатилась до рубежей королевства, политика властей резко изменилась. Мигранты, которым отказали в убежище, лишились права на денежные выплаты и жилье. В результате более 12 тысяч человек, которым грозила депортация, перешли на нелегальное положение.

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