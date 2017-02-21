СМИ: Кремль совместит выборы Путина с референдумом

 

Фото: REUTERS/Scanpix

Администрация президента РФ вырабатывает план для выборов президента в 2018 году. Там не собираются подбирать оппонентов кандидату от власти, зато хотят добиться самого высокого в истории числа проголосовавших за Владимира Путина, об этом сообщает Дождь со ссылкой на источники в Кремле.

По их словам, одно из таких обсуждений на днях прошло у руководства внутриполитического блока администрации президента (возглавляет Сергей Кириенко) с экспертами.

Россию ожидает референдум о доверии национальному лидеру, пересказывают содержание беседы собеседники. В администрации президента не видят смысла в том, чтобы специально подбирать Путину оппонентов, которые бы повысили интерес к выборам.

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«На сегодняшний день просто нет такого кандидата, который своим выдвижением способен создать интригу на выборах», - говорит собеседник Дождя. Не является таковым, по мнению Кремля, и глава Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный. Своим появлением на выборах он лишь создаст много негатива вокруг власти, но не поспособствует значительному повышению явки.

Вместо поиска оппонентов Путина у Кремля есть три основные задачи к выборам президента.

Во-первых, выборы должны стать более чистыми, прозрачными и легитимными, чем все предыдущие. Во-вторых, процент проголосовавших за Владимира Путина должен быть выше, чем когда-либо и за Путина, и за Дмитрия Медведева. Третья задача – добиться того, чтобы президент получил не только рекордный процент голосов, но и рекордное количество голосов.

Как повысить явку при том, что население не видит интриги в выборах, остается вопросом, признает кремлевский чиновник. Один из инструментов - проводить референдумы на местах по волнующим местное население локальным проблемам. Кроме того, в Кремле надеются, что Центральной избирательной комиссии, возможно, удастся создать к выборам единую базу избирателей. Это позволит отказаться от открепительных талонов и позволит избирателям без лишних формальностей голосовать не по месту прописки, а там, где они находятся в день выборов.

Вариант досрочных выборов исключен, подтвердил собеседник Дождя. Перенос дня выборов выглядел бы слабостью власти в глазах населения, говорит он.

Президентские выборы в России запланированы на 11 марта 2018 года.

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