Лавров: Признание РФ документов ДНР и ЛНР соответствует цели Минских соглашений

Сергей Лавров
 

Сергей Лавров. Фото: RIA Novosti/Scanpix

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что признание Москвой документов самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ДНР) соответствует духу и цели Минских договоренностей, передает ТАСС.

«Этот указ продиктован гуманитарными соображениями. Соответствует или нет то, что происходит духу и цели минских договоренностей? Соответствует. Не только духу и цели, но и букве минских договоренностей, в которых прямо записана необходимость решить все гуманитарные проблемы этой части Донбасса».

Ранее в представительстве ЕС на Украине заявили, что признание Москвой паспортов отдельных районов Донецкой и Луганской областей противоречит Минским соглашениям, и такие документы в Евросоюзе признаваться не будут.

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В МИД Германии также резко отреагировали на признание Москвой документов ЛНР и ДНР. По словам официального представителя ведомства Мартина Шефера, тем самым Россия нарушила Минские договоренности. В свою очередь спикер канцлера ФРГ Ангелы Меркель Штеффен Зайберт сказал, что признание документов ЛНР и ДНР подрывает единство Украины.

18 февраля президент РФ Владимир Путин подписал указ о признании документов, выданных гражданам Украины и лицам без гражданства, проживающим в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины.

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