Стюардессы обвинили «Аэрофлот» в дискриминации: «только молодые и худые»

 

Фото: Yuri Smityuk/TASS/Scanpix

Несколько стюардесс «Аэрофлота» подали в суд на авиакомпанию и обвинили работодателя в дискриминации сотрудников по внешнему виду и ущемлению их трудовых прав. Об этом стюардессы рассказали изданию «Радио Свобода».

Стюардессы утверждают, что летом 2016 года «Аэрофлот» провел массовое фотографирование и собрал данные о размере одежды стюардесс. По словам сотрудницы авиакомпании Евгении Магуриной, сбор данных проходил под предлогом ребрендинга и заказа новой формы. Она утверждает, что в авиакомпании заявили, будто за границу будут летать «только молодые и худые», и такие рейсы не смогут обслуживать стюардессы с размером одежды больше 46-го.

Еще одна стюардесса рассказала «Радио Свобода», что

тех, кто не подошел под новые параметры, лишили международных рейсов и стали ставить на частые и короткие перелеты, которые труднее переносить физически.

Другие сотрудники «Аэрофлота» рассказали изданию, что новые стандарты появились после того, как директор Виталий Савельев вернулся из поездки по Азии и решил пересмотреть кадровую политику в отношении стюардесс. В частности, он якобы рекомендовал нанимать моделей азиатской внешности в стюардессы в бизнес-классе, также появились «пожелания»

присаживаться перед клиентами класса повышенной комфортности на корточки.

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По данным издания, подано как минимум два иска в московские суды — от Евгении Магуриной и еще одной стюардессы, имя которой не называется. У обеих был снижен так называемый коэффициент успешности; как считают женщины, это произошло из-за несоответствия их размера одежды новым правилам. Одна из стюардесс требует компенсации в размере 1 миллиона рублей.

По словам сотрудниц «Аэрофлота», следуя курсом «борьбы за стройность», со склада вывезли форму 50-52-го размеров, а врачи ВЛЭК (врачебной летно-экспертной комиссии. — РС)

в рамках тренда на омоложение получили указание под любым предлогом избавляться от «старых, толстых, страшных».

Их личные дела лежат теперь отдельно, утверждают бортпроводницы, а осматривают женщин из СТС с особым пристрастием на предмет профзаболеваний, к которым относятся сердечно-сосудистые болезни, гипертония и варикоз.

О жалобах стюардесс на новые требования к внешности и размеру одежды в ноябре 2016 году уже писало издание The Village, но о судебных исках ранее не сообщалось.

В ноябре 2015 года дочерняя компания «Аэрофлота» «Оренбургские авиалинии» проиграла иск от бывшей стюардессы, которую уволили после 35 лет работы. Суд установил, что ее сократили, не посмотрев на производительность сотрудниц с меньшим стажем, восстановил женщину на работе и взыскал компенсацию в размере 160 тысяч рублей.

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