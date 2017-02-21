В США нейрохирург, калечивший пациентов, получил пожизненный срок

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: PantherMedia/ScanPix

В понедельник в штате Техас в США суд вынес суровый приговор доктору Кристоферу Данчу, который признан виновным в преступной халатности. По вине эскулапа несколько его пациентов получили тяжелые увечья и были парализованы, а некоторые из них погибли.

Американская Фемида назначила 46-летнему нейрохирургу наказание в виде пожизненного срока лишения свободы, пишет Dallas News. По вине Данча здоровью четырех больных был причинен серьезный вред, а еще двое скончались.

Всего же от действий хирурга пострадали 15 человек в период с июля 2012-го по июнь 2013 года,

сообщает Gazettco.

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Как следует из материалов уголовного дела, Кристофер Данч забывал в теле пациентов инструменты, которыми пользовался во время операций, неправильно устанавливал имплантаты, а однажды случайно перерезал артерию. В итоге 74-летняя пациентка Мэри Эферд потеряла треть крови. Кроме того, эскулап прооперировал ей не те позвонки, и у пенсионерки отнялись ноги.

При повторной операции, которую уже делал другой врач Роберт Хендерсон, он оценил работу предшественника как череду грубых ошибок: импланты были вставлены в мышцу, а не кость, а винт был ввернут в позвоночный канал и перебил нервный корешок.

По мнению Хендерсона, давшего оценку профессионализму коллеги по итогам операции, ничего более страшного нельзя было вообразить.

Другим пациентом Данча был Филип Мэйфилд, которого теперь мучают страшные боли. А Бэрри Моргалоф после повреждения позвоночных нервов может передвигаться только с тростью в руках.

Джеффа Чени, побывавшего на операционном столе Кристофера Данча, разбил паралич: у него отказала правая сторона тела. А Джеки Трой едва не умерла от инфекции, занесенной в ее организм во время операции через открытые раны на шее. Женщина практически потеряла голос и может говорить только шепотом.

Джеки Трой говорит, что ей еще повезло.

В 2012 году две пациентки Данча - Келли Мартин и Флоэлла Браун, - умерли в результате такого непрофессионального лечения.

Кристофер Данч был арестован в июле 2015 года по обвинению в пяти случаях причинения вреда здоровью при отягчающих обстоятельствах (с использованием оружия или его аналогов).

Прокуратура настаивала на том, что Данч умышленно калечил пациентов. В доказательство этого было приведено письмо 2011 года, которое обвиняемый отправил по электронной почте своей подруге. В нем доктор писал, что готов стать «хладнокровным убийцей».

Адвокаты Данча настаивали на том, что все случаи осложнений, возникавших у пациентов, не носят криминальный характер, а связаны с врачебными ошибками.

Дело в том, что Данчу якобы не хватало практики и опыта работы нейрохирургом, говорил адвокат Робби Маккланг.

Кроме того, утверждали адвокаты, в больницах, где пришлось работать Данчу, были не отработаны процедуры при операциях. Без четкого регламента Кристофер якобы растерялся.

На это прокурор Мишель Шугхарт возразила, что Данч даже не пытался обращаться за советами к более опытным коллегам. Уже понимая, что он не справляется с работой, Кристофер продолжал действовать в одиночку. «Он принял решение продолжать калечить и убивать пациентов», - добавила гособвинитель.

Например, оперируя Флоэллу Браун, Данч удалил костную ткань там, где это не предусмотрено никакими клиническими или анатомическими исследованиями и регламентами. В итоге врач повредил позвоночную артерию.

Техасские юристы утверждают, что это первый случай, когда местного хирурга привлекли к уголовной ответственности за халатность. Возможно также, что случай является беспрецедентным и для всей страны.

Данчу грозило наказание в виде лишения свободы на срок в 99 лет.

Добавим, что Кристофер Данч начинал деятельность нейрохирурга в Baylor Regional Medical Center в Плейно (пригород Далласа). Затем он делал операции в больницах Legacy Surgical Center и Dallas Medical Center, а завершил карьеру в University General Hospital.

За полтора года работы в этих больницах через руки бестолкового хирурга, втыкавшего скальпель куда попало, прошли 34 пациента.

Известно, что Данч занялся медицинской практикой после крушения двух его бизнес-проектов, в которые он вовлек своих школьных друзей. Кристофер пытался наладить производство и продажу некоего медицинского оборудования, приписывая себе его изобретение. Потерпев неудачу и потеряв репутацию, Кристофер и решил попытать счастья в практической хирургии, пишет D Magazine.

Данч при этом был очень высокого мнения о себе. В электронной переписке он сравнивал себя с Богом и великим физиком Альбертом Эйнштейном. По свидетельству знакомых, в течение всей своей медицинской карьеры Кристофер злоупотреблял наркотиками и алкоголем. В прокуратуре также отмечали алчность Кристофера, который был готов участвовать даже в финансовых аферах в области медицины, лишь бы эта работа хорошо оплачивалась.


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