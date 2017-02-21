Шойгу оценил активность натовской авиации у границ России

Активность разведывательных полетов авиации НАТО в последнее время резко выросла. Об этом, как передает «Интерфакс», заявил министр обороны России Сергей Шойгу на открытии II Всероссийского молодежного форума «Международное военно-политическое и военно-экономическое сотрудничество: современные тенденции» в МГИМО.

«За 10 лет общее количество полетов разведывательной авиации альянса у наших границ выросло практически в три раза, а на юго-западе России — в восемь раз. Для сравнения: в 1990-х годах таких полетов было 107, в 2000-х — 298, в 2016 году — 875», — рассказал он.

Глава военного ведомства отметил, что в Черном море все чаще появляются корабли НАТО с ракетным вооружением.

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«Руководство Североатлантического союза сохраняет прежний курс на отказ от всех форм практического сотрудничества с нами и продолжает само себя пугать нашей угрозой», — подытожил министр.

Взаимный рост активности разведывательных и учебно-тренировочных полетов авиации России и НАТО над нейтральными водами (в том числе в непосредственной близости от границ друг друга) начался несколько лет назад.

Авиация США и западноевропейских стран разведывает районы Балтийского и Черного морей, в свою очередь российские самолеты Дальней авиации регулярно показываются в Северной Атлантике, в том числе у побережья Великобритании.

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