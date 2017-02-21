Порошенко призвал ужесточить антироссийские санкции

Президент Украины Петр Порошенко заявил о необходимости ужесточения санкций против России после признания ею паспортов самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

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Как сообщает пресс-служба украинского лидера, такое заявление прозвучало на встрече Петра Порошенко с комиссаром ЕС по вопросам гуманитарной помощи и управления кризисными ситуациями Христосом Стилианидисом.

«С точки зрения международного права это уже является элементом признания этих незаконных формирований и де-факто отказом от Минского процесса, поскольку эти шаги несовместимы с выполнением Минских договоренностей. Считаем, что это очень тревожное явление, и оно требует решительных действий вплоть до усиления санкций», — сказал Порошенко.

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Стилианидис в свою очередь заверил Порошенко в том, что ЕС «продолжает полностью поддерживать Украину и прилагать значительные дипломатические усилия, направленные на полное выполнение Россией Минских договоренностей, которые базируются на безусловном уважении суверенитета, территориальной целостности и независимости Украины».

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе также посчитала, что решение России о признании документов самопровозглашенных ДНР и ЛНР «противоречит целям процесса урегулирования на Востоке Украины».

«Председательство ОБСЕ выражает серьезную обеспокоенность по поводу этой меры, принятой в Российской Федерации», — говорится в заявлении австрийского председательства ОБСЕ. В организации подчеркивают, что документы, выданные на суверенной территории Украины, действуют только в том случае, если они выпущены властями, признанными на международном уровне.

ОБСЕ настаивает на том, что все усилия по нормализации положения людей, живущих в Донбассе, должны прилагаться «в полном соответствии с принципами и обязательствами ОБСЕ и Минских соглашений».

«Односторонние действия ставят под угрозу усилия по разрешению кризиса на Украине и вокруг нее», — сказано в заявлении ОБСЕ.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о признании документов самопровозглашенных ДНР и ЛНР. В указе отмечалось, что это сделано «в целях защиты прав и свобод человека и гражданина, руководствуясь общепризнанными принципами и нормами международного гуманитарного права». Также указ гласит, что документы ДНР и ЛНР признаются на территории России временно, до урегулирования политической ситуации на востоке Украины.

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