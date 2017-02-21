В Раде отказались лишить Савченко депутатской неприкосновенности

Надежда Савченко
 

Надежда Савченко. Фото: REUTERS/Scanpix

Депутат Верховной Рады Надежда Савченко не может отказаться от неприкосновенности или просить снять ее, поскольку Конституция Украины не предусматривает такой процедуры.

Об этом во вторник, 21 февраля, заявил первый заместитель главы регламентного комитета украинского парламента Павел Пинзеник, сообщает LB.ua.

«Нардеп Савченко не распоряжается своей неприкосновенностью. Это не ее собственность», — сказал Пинзеник. Он сообщил, что заявление Савченко не будет выноситься на рассмотрение Верховной Рады из-за его неконституционности. «Это просто пиар и пустые слова», — заключил нардеп.

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Ранее во вторник Савченко сообщила в соцсетях, что решила отказаться от депутатской неприкосновенности. По ее словам, она идет на этот шаг, выполняя обещание избирателям. Народная избранница призвала всех украинских депутатов, президента страны и судей последовать ее примеру.

5 февраля нардеп заявила, что не имеет желания возглавлять Украину.

«Не хочу, но могу. Буду, если нужно», — сказала она и отметила, что быть президентом страны — «очень большая ответственность».

В декабре 2016 года парламентарий в Минске встретилась с лидерами самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, за что была раскритикована коллегами. Ее исключили из фракции «Батькивщины» в Раде, хотя не лишили мандата. Вскоре она была выведена и из состава украинской делегации ПАСЕ. В настоящее время Савченко — внефракционный депутат.

В марте 2016 года в России Савченко была приговорена к 22 годам лишения свободы за причастность к убийству в Донбассе сотрудников ВГТРК Игоря Корнелюка и Антона Волошина. В мае 2016-го президент России Владимир Путин помиловал ее, после чего она вернулась на Украину.

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