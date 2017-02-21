СМИ: США разработали «враждебный» курс по отношению к ЕС

Главный советник президента США Дональда Трампа заявил о новом «враждебном» курсе Белого дома по отношению к Евросоюзу. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

По данным агентства, на встрече с послом Германии Питером Виттигом Стивен Бэннон назвал Евросоюз «ущербной структурой».

Переговоры прошли за неделю до первого визита вице-президента США Майка Пенса в Брюссель, отметил источник. Тогда Пенс заявил, что США остаются «верным другом» Евросоюза и «разделяют с ним общее наследие, общие ценности и общую цель укрепления мира». Кроме того, вице-президент указал на «нерушимость НАТО»

Реклама

Между тем официальный представитель Белого дома сообщил, что беседа Виттига и Бэннона длилась всего несколько минут и они успели только обменяться приветствиями.

Ранее Трамп приветствовал решение Великобритании выйти из состава Евросоюза. В ходе своей избирательной кампании он неоднократно критиковал союзников США по НАТО и называл альянс «устаревшей организацией».

Еще по этой теме