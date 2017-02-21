В Австралии более 140 тыс семей лишили пособий из-за прививок

 

Фото: Lukas Schulze / DPA

Правительство Австралии решило бороться с родителями, которые отказываются вакцинировать своих детей. Как сообщает 9News, власти просто перестали платить детские пособия тем, кто отказывается от прививок.

Всего без пособий остались более 140 тыс семей, где есть дети до пяти лет. Был предложен принцип «нет прививки - нет выплат».

По словам министра здравоохранения Грэга Ханта, эти меры помогли добиться вакцинации свыше 200 тыс. детей с января минувшего года. Министр отметил, что это жесткая политика, но она оправдана, когда речь идет о здоровье общества и безопасности детей.

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