В Мосуле дроны ИГИЛ атаковали жителей, есть жертвы

 

Фото: AP/Scanpix

Жертвами террористов ИГИЛ на востоке иракского Мосула стали девять мирных жителей, еще 14 получили ранения, сообщает агентство Анадолу со ссылкой на генерал-майора иракской армии Абдулмехди Керима Амири.

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По его словам, террористы направили на освобожденные силами безопасности кварталы Мосула дроны со взрывчаткой.

В результате атаки террористов ИГИЛ в районе Керадж на востоке Мосула погибли два ребенка, еще три человека получили ранения.

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Амири также сообщил, что дроны террористов атаковали торговый центр, медицинский пункт в районе Аскер и квартал Нур, в результате чего погибли семь мирных жителей, в том числе один ребенок, ранения получили шесть человек.

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