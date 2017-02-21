Эксперт рассказал о роли жены Алиева в политике Азербайджана

 

Фото: AP/LETA

Назначение Мехрибан Алиевой на пост первого вице-президента Азербайджана официально закрепляет ее высокий статус в истеблишменте республики. Об этом сказал специалист по Кавказу, кандидат политических наук Артур Атаев.

«Если вывести за скобки международные углеводородные проекты, то Мехрибан Алиева, урожденная Пашаева, фактически второе по степени политического веса лицо Азербайджана на международной политической арене.

Она руководила такими крупными имиджевыми проектами, как проведение конкурса «Евровидение» в Баку, Европейские игры 2015 года, она готовит предстоящие Исламские игры», — отметил эксперт.

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Атаев обратил внимание на то, что супруга президента возглавляет такую важную структуру в республике, как Фонд Гейдара Алиева. «Этот Фонд — фактически государство в государстве, так что Мехрибан Алиева — это реальный политический самостоятельный игрок», — подчеркнул он.

Фото: AP/LETA

По словам Атаева,

назначение Алиевой на высокий пост Баку демонстрирует всем заинтересованным сторонам, что «политика Азербайджана является самостоятельной».

Президент Азербайджана Ильхам Алиев с женой Мехрибан Алиевой

Фото: Президент Азербайджана Ильхам Алиев с женой Мехрибан Алиевой0

Ранее во вторник сообщалось, что президент Азербайджана Ильхам Алиев назначил свою жену Мехрибан Алиеву на должность первого вице-президента республики. Должности первого вице-президента и вице-президентов были введены по результатам референдума об изменениях в Конституции Азербайджана, прошедшего в сентябре 2016-го.

Помимо этих изменений, после плебисцита был снижен возрастной ценз для кандидатов в депутаты, увеличен срок полномочий президента с пяти до семи лет.

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