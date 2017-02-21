Парламент Нидерландов разрешил выращивать марихуану

 

Фото: REUTERS/Scanpix

Голландские парламентарии поддержали законопроект о выращивании марихуаны под контролем государства.

По информации портала Dutch News, за инициативу проголосовали 77 членов нижней палаты парламента, 72 были против. Закон позволит «кофешопам» — кафе, где разрешено покупать небольшое количество марихуаны и там же употреблять ее — смогут заказывать каннабис у сертифицированных поставщиков.

Теперь голосование должно пройти в верхней палате парламента, где у него уже меньше сторонников.

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До легализации употребление и выращивание марихуаны в стране было технически незаконно, но полиция отказывалась проводить проверку при обнаружении незначительных объемов каннабиса.

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