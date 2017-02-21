Украинскому миллиардеру Фирташу пришел конец

Дмитрий Фирташ
 

Дмитрий Фирташ. Фото: ITAR-TASS/Scanpix

Украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа задержали в Вене, сообщили в прокуратуре города, передает Deutsche Welle.

В прокуратуре отметили, что технически задержание не связано с решением суда об экстрадиции и осуществляется на основании европейского ордера, выданного Испанией, где его обвиняют в отмывании денег.

До этого пресс-служба олигарха отрицала, что его арестовали в здании суда в Австрии.

Реклама

Напомним, сегодня суд разрешил экстрадицию Фирташа в США, где его обвиняют в том, что он с помощью взяток на общую сумму в 18,5 миллионов долларов хотел получить разрешения на добычу титана в Индии. Бизнесмену грозит до 50 лет тюрьмы и конфискация всех активов.

Еще по этой теме
В Австрии задержан крупнейший газовый магнат Украины Фирташ

В Австрии задержан крупнейший газовый магнат Украины Фирташ


Прочитай другие статьи по этим темам:

Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Квартира
Квартира, Rīga, 42000 EUR
Дом
Дом, Jaunmārupe, 90000 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 34000 EUR

reklama.vesti.lv

Суровые будни австралийцев: девушка вытащила за хвост варана Hi-Tech

Суровые будни австралийцев: девушка вытащила за хвост варана

О чем говорит ваше любимое число Wo&Men

О чем говорит ваше любимое число

«Он был мертвым при жизни»: Курту Кобейну исполнилось бы 50 Showbiz

«Он был мертвым при жизни»: Курту Кобейну исполнилось бы 50

Джоли впервые высказалась о разводе с Питтом Showbiz

Джоли впервые высказалась о разводе с Питтом

Невеста министра финансов США снялась полностью обнаженной Wo&Men

Невеста министра финансов США снялась полностью обнаженной

За рубежом

Суды

TVNET спрашивает

Стоит ли нашим школьникам получать высшее образование? 3

Izvēlies atbildi

lsm.lv


Самые популярные

CITY24.LV
Квартира
Квартира Rīga
99 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
57 999 EUR
Дом
Дом Jūrmala
80 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
98 000 EUR
Дом
Дом Rīga
200 000 EUR
Дом
Дом Jūrmala
75 000 EUR
Дом
Дом Jūrmala
80 000 EUR
Дом
Дом Kadaga
195 000 EUR
Новости недвижимости »
Varianti.lv
Продают kвартиры, Центр
Продают kвартиры, Центр 108 000 EUR
Сдают Дом, Юрмала
Сдают Дом, Юрмала 1300 EUR
Сдают Торговые площади Кенгарагс
Сдают Торговые площади Кенгарагс 612.5 EUR
Продают Универ. помещения Центр
Продают Универ. помещения Центр 155 000 EUR
Поставь объявление бесплатно!
CV Online vakances
AKTĪVĀS PĀRDOŠANAS PROFESIONĀL ...
AKTĪVĀS PĀRDOŠANAS PROFESIONĀL ...
INŽENIERTEHNISKĀS JOMAS PROFES ...
INŽENIERTEHNISKĀS JOMAS PROFES ...
VADĪTĀJA ASISTENTI/-U
VADĪTĀJA ASISTENTI/-U
FINANŠU JOMAS PROFESIONĀLIS
FINANŠU JOMAS PROFESIONĀLIS
http://alkoutlet.lv

Темы

 