ОБСЕ: Донбасс - главная нестабильность в Европе

Ламберто Заньер
 

Ламберто Заньер. Фото: REUTERS/Scanpix

Генсек ОБСЕ Ламберто Заньер заявил, что конфликт на Донбассе является основным источником нестабильности и напряженности в Европе.

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Об этом он сказал в рамках открытых дискуссий на уровне министров по теме «Поддержание международного мира и безопасности: конфликты в Европе».

«Кризис в Украине и вокруг нее продолжает оставаться основным источником напряженности и нестабильности в Европе, к сожалению. Это означало возвращение геополитики в повестку дня ОБСЕ и это вызов нашей модели сотрудничества», - сказал он.

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В ОБСЕ отметили, что недавняя эскалация насилия на Донбассе напоминает, что несмотря на все усилия по урегулированию конфликта на востоке Украины, он все еще далек от мирного разрешения.

«Ключевым шагом является вывод тяжелого вооружения. Мы готовы способствовать этому», - подчеркнул генсек.

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