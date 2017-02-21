Пентагон отверг идею Шойгу о военном сотрудничестве в Ракке

Представитель Пентагона Мишель Балданца заявила, что США пока не возобновляли военное сотрудничество с Россией.

«Министерство обороны США приостановило военное сотрудничество с российскими вооруженными силами после незаконных действий РФ в связи с аннексией Крыма. Это ограничение прописано в рамках закона о полномочиях в области национальной обороны», — пояснила Балданца.

Ее заявление прозвучало после слов министра обороны РФ Сергея Шойгу о возможности сотрудничества между военными РФ и США по освобождению Ракки.

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По словам Балданцы, США и Россия продолжают контактировать «по ограниченному ряду вопросов, таких как безопасность операций для развернутых сил», передает «Интерфакс».

В частности, речь идет о периодических телефонных переговорах по безопасности полетов над Сирией. Также американские и российские военные «поддерживают связь на высоком уровне».

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