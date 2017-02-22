Ассоциация Украина-ЕС: в парламенте Голландии - за

В Нижней палате парламента Нидерландов есть необходимое количество голосов для поддержки законопроекта о ратифицикации Соглашения об ассоциации Украина-ЕС, передает УНИАН со ссылкой на обсуждение в парламенте.

Сообщается, что «за» готовы проголосовать 91 депутат, а «против» - 53. Шесть членов парламента не предоставили свою позицию.

Так, «за» будут голосовать Народная партия для свободы и демократии (Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD), которая насчитывает 40 депутатов, Трудовая партия (Partij van de Arbeid (PvdA), которая насчитывает 35 депутатов, Демократы 66 (Democraten 66 (D66) с 12 голосами и Зеленые левые (GroenLinks (GL), которые насчитывают 4 голоса.

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«Против» будут голосовать (Socialistische Partij (SP) – 15 голосов, Партия свободы (Partij voor de vrijheid (PVV) – 12 голосов и Партия для животных (Partij voor de dieren (PvdD) – 2 голоса.Также против высказались немногочисленные группы, что в сумме дает 53 голоса против.

Напомним, нижняя палата парламента Нидерландов будет голосовать за ратификацию Соглашения об ассоциации между Украиной и Евросоюзом 23 февраля.

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