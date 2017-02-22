Британия приняла свой вариант «закона Магнитского»

Парламент Великобритании принял поправки в законодательство, расширяющие полномочия правительства по борьбе с нарушителями прав человека. Теперь власти страны смогут замораживать их активы.

Как сообщает Independent, цель поправок — борьба с нарушителями прав человека, которые приобретают собственность в Великобритании, чтобы отмыть нелегально полученные деньги. Таким образом, поправки аналогичны действующему в США «закону Магнитского».

Если британские надзорные ведомства установят вину собственника в нарушениях прав человека, против него могут ввести экономические санкции.

Они включают в себя заморозку активов и запрет на въезд в страну.

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Уильям Браудер, глава инвестиционного фонда Hermitage Capital, в котором работал покойный юрист Сергей Магнитский, в своем Twitter назвал поправки «триумфом».