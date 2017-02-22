Белый дом: Трамп планирует сделку с Россией

 

Фото: REUTERS/Scanpix

Пресс-секретарь президента США Шон Спайсер заявил, что Дональд Трамп попытается заключить «сделку» с Россией по борьбе с терроризмом и экономическим вопросам, передает РИА Новости.

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«Он ясно сказал, что, если он сможет добиться сделки с Россией, что пытались сделать несколько последних администраций, то он так и поступит, а если не сможет − то не поступит. Но он попытается. Я думаю, его успех как бизнесмена и переговорщика нужно рассматривать как позитивный знак, что он способен это сделать», − отметил Спайсер.

Он также добавил, что если США смогут найти общие позиции с Россией по нанесению поражения «Исламскому государству», борьбе с терроризмом, росту экономики, то они так и поступят.

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«Если это в интересах США, он добьется сделки», − подчеркнул пресс-секретарь Трампа.

Ранее Трамп заявил, что надеется «поладить» с Россией, так как это благоприятно скажется на обеих странах. Однако недавно госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что условием работы Вашингтона с Москвой является выполнение обязательств по Украине.

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