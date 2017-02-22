Власти США опровергли информацию о массовой депортации мигрантов

В пресс-службе Белого дома опровергли информацию о проведении массовых депортаций мигрантов в США, передает «РГ».
- Белый дом исключил разворачивание 100 тыс. нацгвардейцев для отлова мигрантов 17 февраля 2017 г.
- Сократилось числе задержанных нелегальных иммигрантов 16 февраля 2017 г.
«Все действия американской администрации и правоохранительных органов направлены против лиц, которые представляют угрозу для страны, нарушали общественную безопасность или имеют уголовное прошлое», — заявил пресс-секретарь Шон Спайсер. Он напомнил, что президент вместе с командой продолжает работу над новым иммиграционным указом, который будет подписан уже на этой неделе.
«Мы очень, очень тесно сотрудничаем с Госдепартаментом, Министерством национальной безопасности и Министерством юстиции», — пояснил Спайсер. Он также указал, что
после подписания нового указа действие старого отменять не будут.
Напомним, 27 января Дональд Трамп подписал документ, который на 120 дней приостановил программу размещения в США беженцев из разных стран и установил запрет продолжительностью 90 дней на допуск в Соединенные Штаты граждан Ирака, Ирана, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали и Судана.
Впоследствии федеральный суд в Сиэтле ввел временный запрет на выполнение указа. После этого Трамп заявил, что вскоре намерен издать новый указ в области ужесточения иммиграционного режима США.Еще по этой теме