Власти США опровергли информацию о массовой депортации мигрантов

В пресс-службе Белого дома опровергли информацию о проведении массовых депортаций мигрантов в США, передает «РГ».

«Все действия американской администрации и правоохранительных органов направлены против лиц, которые представляют угрозу для страны, нарушали общественную безопасность или имеют уголовное прошлое», — заявил пресс-секретарь Шон Спайсер. Он напомнил, что президент вместе с командой продолжает работу над новым иммиграционным указом, который будет подписан уже на этой неделе.

«Мы очень, очень тесно сотрудничаем с Госдепартаментом, Министерством национальной безопасности и Министерством юстиции», — пояснил Спайсер. Он также указал, что

после подписания нового указа действие старого отменять не будут.

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Напомним, 27 января Дональд Трамп подписал документ, который на 120 дней приостановил программу размещения в США беженцев из разных стран и установил запрет продолжительностью 90 дней на допуск в Соединенные Штаты граждан Ирака, Ирана, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали и Судана.

Впоследствии федеральный суд в Сиэтле ввел временный запрет на выполнение указа. После этого Трамп заявил, что вскоре намерен издать новый указ в области ужесточения иммиграционного режима США.

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