В США хотят провести дополнительные анализы для выяснения причин смерти Чуркина

Виталий Чуркин
 

Виталий Чуркин. Фото: AP/Scanpix

Судмедэксперты Нью-Йорка хотят провести дополнительные анализы для выяснения причин смерти Чуркина

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По словам медиков, для определения причины смерти Чуркина необходимо провести дополнительные процедуры, которые, как правило, включают в себя токсикологические и другие анализы.

По данным агентства, они могут занять несколько недель.

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Постоянный представитель России при ООН Виталий Чуркин скончался в Нью-Йорке 20 февраля за день до своего 65-летия. Как рассказал CBS News пресс-секретарь посольства России в США, предварительной причиной смерти Чуркина является сердечный приступ.

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