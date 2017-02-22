Школьница, не справившись с домашним заданием, обратилась в полицию

Полицейский из Огайо помог 10-летней девочке, которая обратилась к нему через Facebook с просьбой помочь ей с домашней работой по математике, пишет The Telegraph.

Лена Дрейпер, столкнувшись со сложностями при выполнении домашнего задания, решила посредством «Фейсбука» связаться с полицией города Марион, штат Огайо. Девочка попросила полицейских помочь ей.

«У меня проблемы с домашней работой. Не могли бы вы немного помочь мне?» - написала она.

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«ОК, с чем именно?» - ответил ей лейтенант Би Джей Грубер.

Лене нужна была помощь по математике: она не смогла решить два примера с несколькими скобками.

Лейтенант Грубер решился помочь девочке и объяснить, в каком порядке нужно выполнять математические действия в примерах.

«Я чувствовал себя довольно уверенным в моих ответах на оба вопроса и, возможно, это сработало против меня во втором примере», - признался Грубер.

Мама Лены Молли выложила переписку в «Фейсбуке». После этого несколько человек нашли в ответе лейтенанта ошибку. Он неправильно указал порядок математических действий в примере.

Для полиции Мариона этот случай стал моментом славы, несмотря на ошибку их сотрудника.

В полиции полагают, что это свидетельствует о том, что доверие населения к ней растет. Тем не менее, в полиции признали, что ее сотрудникам стоит поработать над математическими навыками.

Пост Молли «лайкнули» более 2,3 тыс. пользователей соцсети.

«Мы надеемся, что нас не завалят просьбами помочь с домашней работой… Пока все в порядке», - говорит Грубер.

По его словам, в полиции не видят разницы между тем, что ребенок обратился к полицейским за помощью на улице или в интернете. Это просто модель общения XXI века, пояснил он.

«Мы в то же время побуждаем детей общаться с родителями, учителями, сестрами или братьям и другими школьниками до того, как обратиться к нам», - сказал Грубер.

Сама Лена в беседе с одним из местных изданий сказала, что понимает, что не всегда можно надеяться на полицию в вопросе выполнения домашнего задания. Но у нее есть и запасной план. «Я тогда позвоню охотникам за привидениями», - пояснила она.