В Москве определились с датой похорон Чуркина

 

Фото: REUTERS/Scanpix

Прощание с покойным постпредом России при ООН Виталием Чуркиным начнется в среду в Нью-Йорке, похороны состоятся 24 февраля в Москве. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

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«22 февраля гроб с телом Виталия Ивановича Чуркина будет отправлен в Россию и будет должен прибыть регулярным рейсом российских авиалиний в сопровождении родных в Москву 23 февраля», – сказала Захарова на брифинге.

«Траурные мероприятия в Москве, в ходе которых наш народ сможет проститься с Виталием Ивановичем Чуркиным, запланированы на 24 февраля», – добавила она.

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По словам Захаровой, коллеги по дипкорпусу и ООН смогут проститься с Чуркиным в Нью-Йорке в среду, 22 февраля. Кроме того, официальный представитель МИД заявила, что в ближайшее время пройдет заседание Генеральной Ассамблеи ООН, посвященное российскому постпреду.

Также

в Москве настаивают на том, чтобы данные экспертизы причин смерти Чуркина передавались американской стороной по официальным каналам.

«Мы полагаем, что данная информация должна передаваться российской стороне, прежде всего, по официальным каналам, для того, чтобы была информирована семья, его родные в первую очередь должны узнать о результатах экспертизы», – сказала Захарова на брифинге в среду.

Она отметила, что в Москве «с недоумением ознакомились с утечками в средствах массовой информации США, в которых говорилось о ходе исследования причин смерти российского постпреда».

Как сообщалось, Виталий Чуркин скоропостижно скончался в Нью-Йорке 20 февраля за день до своего 65-летия. Тогда причиной смерти Чуркина назвали сердечный приступ – дипломату стало плохо в диппредставительстве РФ в Нью-Йорке на Манхэттене, и его экстренно пытались реанимировать. Однако в госпитале, куда его срочно доставили, врачи констатировали смерть.

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