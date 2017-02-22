В ДНР заявили о нехватке паспортов после указа Путина

Александр Захарченко
 

Александр Захарченко. Фото: TASS/Scanpix

В самопровозглашенной ДНР резко выросло количество заявок на получение паспортов после их признания Россией. Об этом заявил глава республики Александр Захарченко.

«После указа Владимира Путина ситуация с паспортами стала довольно-таки критичной. Число заявлений увеличилось в десятки раз. И сейчас поднимается вопрос о задействовании дополнительных мощностей», – сказал Захарченко.

По его словам, власти ДНР решат ситуацию к началу марта.

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«В ближайшие неделю-две вопрос решится», – пообещал Захарченко.

Как сообщалось, 18 февраля президент России Владимир Путин подписал указ о признании документов ЛДНР. Жители «республик» Донбасса могут въехать в Россию без оформления виз.

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