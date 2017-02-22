Первый рабочий месяц Трампа: более половины американцев недовольны

Дональд Трамп
 

Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Scanpix

Более половины жителей США не удовлетворены первым месяцем работы Дональда Трампа на посту президента. Об этом сообщает The Hill со ссылкой на результаты опроса NBC News и платформы SurveyMonkey.

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По данным исследования, 54% американцев недовольны работой нового президента, когда как противоположной точки зрения придерживаются 43% опрошенных. Кроме того, 31% респондентов заявили, что их «раздражает» работа правительства, а 42% американцев назвали ее неудовлетворительной.

Антииммиграционный указ Трампа нашел поддержку у 50% опрошенных, когда как 47% выступили против него.

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Были опрошены онлайн 11 512 взрослых американцев в период с 13 по 19 февраля.

Ранее сообщалось, что американцы улучшили отношение к России и российскому президенту Владимиру Путину.

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