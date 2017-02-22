Россия признала наличие у нее кибервойск

 

Фото: ITAR-TASS/Scanpix

Deutsche Welle


Министр обороны РФ сообщил в парламенте о формировании в стране «войск информационных операций».

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В России официально появились кибервойска. О формировании в стране так называемых «войск информационных операций» сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу, выступая в среду, 22 февраля, в Госдуме. При этом в российском парламенте до последнего времени опровергали сообщения о том, что в стране существуют кибервойска.

Так, глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Озеров заявил 10 января агентству «Интерфакс», что кибервойск в структуре Вооруженных сил РФ не существует. «Как таковых кибервойск в структуре Вооруженных сил у нас нет. Но согласно доктрине информационной безопасности РФ, конечно, перед государством стоит задача защиты собственной информации», - сказал сенатор.

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Кибервойска у России есть

В свою очередь, газета «Коммерсант» еще 10 января опубликовала исследование международной компании Zecurion Analytics, согласно которому Россия входит в ведущую пятерку стран по численности и финансированию кибервойск, которые занимаются шпионажем, кибератаками и информационными войнами.

Согласно данным компании и источникам издания на рынке информационной безопасности, численность российских кибервойск насчитывает примерно 1000 человек, а их финансирование может ежегодно составлять около 300 миллионов долларов.

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