СМИ: Трамп потратил за месяц больше Обамы за год

 

Фото: AP/Scanpix

Всего три визита президента в Мар-а-Лаго во Флориде с момента его инаугурации в сочетании с командировками сыновей обошлись стране в $11,3 млн, сообщает Independent.

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Расходы на путешествия семьи Обамы за один год составляли $ 12,1 млн.

Как сообщает издание, за три выходных Трампа во Флориде налогоплательщикам придется отдать $360 тысяч. Также $88 тысяч обошлись агенты секретной службы на посещение сыном президента Эриком Трампа Уругвая.

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ЧИТАЙ НА ДРУГИХ САЙТАХ: Trump family trips cost taxpayers $11.3m in one month – almost as much as Obama’s cost in a year

Отчеты показывают, что охрана Эрика Трампа в отеле Alsol Del Mar в Доминиканской Республике обходилась по $5470 за каждого агента секретной службы.

Те же данные показывают, что более $16 тыс было потрачено на охрану гостиничного сервиса для посещения двух его сыновей гольф-курорта в Дубае.

Сам Трамп неоднократно критиковал Обаму за его неразумные траты средств налогоплательщиковво время его пребывания в должности.

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