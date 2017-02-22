Японию обеспокоило развертывание российской дивизии на Курилах

 

Фото: Sergei Fadeichev/TASS/Scanpix

Япония объявила, что размещение российской дивизии на Курилах противоречит «базовой позиции» Токио. Об этом сообщает «Интерфакс» cо ссылкой на агентство Kyodo.

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По словам японского посла в России Тоёхисы Кодзуки, этот шаг вызовет недовольство у руководства Японии.

Сейчас на Курилах развернута 18-я пулеметно-артиллерийская дивизия.

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Ранее в среду, 22 февраля, глава Минобороны Сергей Шойгу объявил, что до конца 2017 года будет усилена оборона Курильских островов. «У нас ведется активная работа по защите Курил. Там у нас должна разместиться дивизия, мы также должны в этом году завершить [обустройство]», — заявил министр.

Мероприятия ведутся в рамках создания единой системы береговой обороны от южного побережья Приморья до Арктической зоны.


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