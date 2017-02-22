CNN опубликовала масштабное расследование об изнасилованиях в домах престарелых в США

 

Фото: REUTERS/Scanpix

Американская телекомпания CNN опубликовала масштабное расследование о случаях изнасилований в домах престарелых в США.

Авторы отмечают, что зачастую администрация учреждений не принимает достаточных усилий, чтобы остановить новые случаи нападений. Кроме того, во многих случаях жертвы не могут вспомнить, что случилось с ними, и указать виновного. Полиция, как отмечается, часто отклоняет заявления о подобных случаях из-за большой путаницы в показаниях жертв из-за провалов в памяти.

«Именно эти системные сбои затрудняют жертвам возможность добиться справедливости и упрощают преступникам шанс остаться безнаказанными», — отмечается в материале.

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Отмечается, что

в штате Иллинойс с 2013 года было подано 386 заявлений об изнасиловании в домах престарелых.

При этом только 59 из них были признаны обоснованными. В Техасе были признаны обоснованными 11 из 251 жалоб. Согласно данным государственного статистического центра, количество таких жалоб с 2000 года по всей стране составило около 1600, однако это только те случаи, когда в деле принимал участие государственный защитник.

Авторы расследования обнаружили, что более 1 тыс. домов престарелых в США только за три последних года были упомянуты в связи со случаями изнасилований пациентов или домогательств. При этом 100 из них упоминались неоднократно.


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