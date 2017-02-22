В ООН простились с Виталием Чуркиным

Более ста человек в Нью-Йорке пришли проститься с покойным постпредом России при ООН Виталием Чуркиным, скончавшимся в понедельник.

Церемония прошла в постоянном представительстве РФ и была закрытой для публики. В ней приняли участие генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш, сотрудники миссии, постпреды стран-членов ООН и представители секретариата.

Присутствующие возложили цветы к портрету Виталия Чуркина, выставленному в зале постпредства. Гроб с телом дипломата отправят в Россию позже в среду. Похоронят его 24 февраля на Троекуровском кладбище в Москве.

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С прощальной речью на церемонии кратко выступили вдова Чуркина Ирина и сын Максим, а также заместители постпреда Петр Ильичев и Владимир Сафронков, генсек ООН Антониу Гутерреш, постпред Казахстана при всемирной организации Кайрат Умаров, постпред Колумбии Мария Эмма Велез, постпред США Никки Хейли.

Гутерреш отметил, что Чуркин пользовался в Совете Безопасности ООН непререкаемым авторитетом, а также «знал все и пользовался уважением сторон». «Если бы в раю были профессии, Чуркин, разумеется, продолжал бы свое дело», — сказал генсек ООН.

Многие из присутствовавших послов, а также генсек ООН еще накануне оставили записи в книге соболезнований в российской миссии, она будет открыта до 23 февраля.