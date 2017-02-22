Facebook заблокировал страницу советника Путина

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: REUTERS/Scanpix

Deutsche Welle


Cтраница в Facebook советника президента РФ по вопросам развития интернета Германа Клименко была заблокирована из-за нарушения авторских прав. Ранее Клименко требовал ограничить доступ россиян к интернету.

Социальная сеть Facebook на три дня заблокировала страницу советника президента РФ по вопросам развития интернета Германа Клименко. Об этом сам Клименко сообщил в среду, 22 февраля, на своей странице в соцсети VK, приложив скриншот уведомления о блокировке.

Facebook наказал Клименко за публикацию материалов, нарушающих авторские права других лиц. Сам советник считает, что пожаловался руководству соцсети на него известный блогер и кулинар Сталик Ханкишиев, чьи посты Клименко неоднократно публиковал на своей странице.

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Ранее Клименко предлагал ради информационной безопасности России ограничить доступ россиян к интернету, используя китайский опыт. «Путь один - это китайский вариант. Безусловно, контроль нужен, потому что не существует ни одной возможности это предотвратить. Китай менее щепетилен к мнению общества, они оценили угрозу и ограничили интернет. Теперь у них таких проблем нет», - цитирует высказывание Клименко агентство «Интерфакс».


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