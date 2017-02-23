Япония осудила размещение дивизии РФ на «своих исконных территориях»

Японский МИД выразил Москве протест в связи с планируемым размещением армейской дивизии на островах Курильской гряды.

«Это противоречит позиции, которая заключается в том, что это исконные территории Японии», — приводит комментарий Токио ТАСС.

В МИД добавили, что действия России «вызывают сожаление».

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При этом в Японии еще не остыли страсти от присвоения Россией названий пяти островам Курильского архипелага.

Как сообщалось, глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил о намерениях разместить в 2017 году дивизию на Курилах. По его словам, «ведется активная работа по защите» островов.

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