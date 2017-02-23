Американский самолет-«нюхач» переброшен в Европу из-за загадочной вспышки радиации

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: AP/Scanpix

«Самолет, известный как «атомный нюхач», направлен для измерения радиационных уровней в Европе после обнаружения загадочных вспышек радиации на континенте», - пишет Кэти Форстер в Independent. Как сообщает автор со ссылкой на представителя авиабазы Королевских ВВС Великобритании близ города Милденхолл (графство Суффолк), американский военный самолет WC-135 Constant Phoenix приземлился на базе британских ВВС в графстве Суррей.

Журналистка также ссылается на итальянский сайт The Aviationist, посвященный военной авиации: по его данным, американский самолет «сейчас направляется в сторону Норвегии и Баренцева моря, расположенного к северу от России, за Полярным кругом».

Самолет WC-135 «способен обнаруживать и идентифицировать ядерные взрывы с воздуха, а также отслеживать уровень радиации после аварий, например Чернобыльской катастрофы 1986 года», - говорится в статье.

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Представитель ВВС США заявил в беседе с изданием, что самолет находится в Европе «согласно запланированной посменной дислокации» и «противоречащая этому информация совершенно безосновательна». «WC-135 в штатном порядке проводит миссии во всем мире, и мы не собираемся сообщать подробности», - сказал источник.

Как напоминает Форстер, «антропогенный радиоактивный йод-131 был обнаружен в Норвегии в начале января, и с тех пор его находили в небольших количествах в Европе, согласно заявлениям чиновников». «Неясно, что стало источником йода-131, однако конспирологи говорили, что, как кажется, распространение материала шло из северной части Норвегии, где Россия могла провести тайное ядерное испытание», - передает журналистка.

Самолет специально назначения WC-135, прозванный «нюхач», снабжен двумя устройствами по обеим сторонам фюзеляжа, которые собирают атмосферные газы и фильтруют их, чтобы выявить радиоактивно-зараженные частицы, поясняет автор.

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