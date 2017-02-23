Австрия призвала смягчить санкции против России

Канцлер Австрии Кристиан Керн призвал пересмотреть санкции против России, передает Bloomberg.
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По его словам, подобные меры не привели к улучшению ситуации по основным спорным вопросам. Он заявил, что ЕС нужно рассмотреть другие способы и рычаги влияния на Россию, которые меньше ударят по экономике Европы.
«Однако нам необходимо согласиться, что снятие санкций должно проходить параллельно с соблюдением минских договоренностей»,
- подчеркнул Керн.
«Санкции действительно причиняют ущерб нашей экономике - издержки в Австрии составляют порядка 0,3 процента нашего валового внутреннего продукты. Таким образом, мы не особы рады экономическим последствиям», - заявил он.Еще по этой теме