Австрия призвала смягчить санкции против России

Канцлер Австрии Кристиан Керн призвал пересмотреть санкции против России, передает Bloomberg.

По его словам, подобные меры не привели к улучшению ситуации по основным спорным вопросам. Он заявил, что ЕС нужно рассмотреть другие способы и рычаги влияния на Россию, которые меньше ударят по экономике Европы.

«Однако нам необходимо согласиться, что снятие санкций должно проходить параллельно с соблюдением минских договоренностей»,

- подчеркнул Керн.

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«Санкции действительно причиняют ущерб нашей экономике - издержки в Австрии составляют порядка 0,3 процента нашего валового внутреннего продукты. Таким образом, мы не особы рады экономическим последствиям», - заявил он.

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