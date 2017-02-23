Экс-глава МВФ сядет в тюрьму за махинации с кредитками

Суд в Мадриде приговорил бывшего главу Международного валютного фонда Родриго Рато к 4,5 годам тюрьмы.

Как сообщает El Pais, испанский банкир и несколько экс-руководителей Caja Madrid и Bankia признаны виновными в мошенничестве с «черными» кредитными картами.

По данным следствия, в 1999—2012 годах они переводили средства банка на карты, которые не проходили по внутренней документации и не были известны налоговому ведомству.

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В общей сложности обвиняемые потратили на личные нужды около 15 млн евро.

Они обедали в дорогих ресторанах, покупали дизайнерскую одежду и отдыхали на курортах.

Рато был министром экономики Испании в 1996—2004 годах, а затем на три года возглавил Международный валютный фонд. В 2012 году после неудачной работы в Bankia Bloomberg Businessweek признал его «худшим CEO в мире».