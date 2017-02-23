Юнкер: До 2020 года никто в ЕС не вступит

Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что не видит перспектив приема в ЕС новых членов, по крайней мере, до истечения своего мандата в 2019 году.

«Я не вижу ни одной страны, которая была бы готова вступить в ЕС до 2020 года», - сказал он на конференции в Лувенском католическом университете в Бельгии, отвечая на вопросы студентов.

Юнкер напомнил, что говорил это еще в 2014 году.

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«Ни одна из стран-кандидатов не отвечает копенгагенским критериям (необходимым для вступления в союз - ред.).

Но, несомненно, в будущем расширения будут», - заявил он.

«Будет ли Евросоюз расширяться? Да», - заверил при этом глава Еврокомиссии.

Весной прошлого года Юнкер заявил, что Украина не станет членом ЕС или НАТО в ближайшие 20-25 лет.

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