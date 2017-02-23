В Узбекистане взрыв на химзаводе, есть жертвы

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: Edijs Pālens / LETA

В Узбекистане на химической предприятии в городе Фергана произошел взрыв, в результате чего погибли люди, сообщается на сайте МЧС страны.

Взрыв произошел на заводе Ферганаазот.

«В 16:30 при проведении ремонтно-монтажных работ в аммиачном цехе произошел взрыв. Имеются человеческие жертвы», - говорится в сообщении МЧС.

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При этом власти Узбекистана пока не назвали количество погибших и раненых.

Для выяснения причин и обстоятельств ЧП, а также для помощи семьям пострадавших создана правительственная комиссия.


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