В Узбекистане взрыв на химзаводе, есть жертвы

В Узбекистане на химической предприятии в городе Фергана произошел взрыв, в результате чего погибли люди, сообщается на сайте МЧС страны.
Взрыв произошел на заводе Ферганаазот.
«В 16:30 при проведении ремонтно-монтажных работ в аммиачном цехе произошел взрыв. Имеются человеческие жертвы», - говорится в сообщении МЧС.
При этом власти Узбекистана пока не назвали количество погибших и раненых.
Для выяснения причин и обстоятельств ЧП, а также для помощи семьям пострадавших создана правительственная комиссия.