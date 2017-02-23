Россия проиграла ЕС торговый спор о запрете на ввоз свинины

Ilsutratīvs foto
 

Ilsutratīvs foto. Фото: Evija Trifanova / LETA

Всемирная торговая организация (ВТО) оставила в силе решение о признании незаконным запрета на ввоз в Россию свинины из Евросоюза. Таким образом, апелляция РФ была отклонена: арбитры приняли в этом споре сторону Брюсселя, сообщает Reuters.

Российская сторона обжаловала решение организации в октябре прошлого года.

Россельхознадзор запретил ввоз живых свиней и свинины из ЕС в январе 2014 года после вспышки африканской чумы свиней в в Литве и Польше. ЕС обжаловал эту меру в ВТО, и

в августе 2016 года арбитры сочли, что российский запрет противоречит международным стандартам

Всемирной организации здравоохранения животных.

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В России между тем отмечали, что ситуация с африканской чумой свиней в странах Балтии и Польше по-прежнему ухудшается.

Поставки европейской свинины в Россию запрещены в рамках продовольственного эмбарго, введенного Москвой в ответ на санкции ЕС.

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