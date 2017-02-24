В Австрии сирийского беженца обвиняют в 20 убийствах

Власти Австрии обвинили 27-летнего просителя убежища из Сирии в «убийствах на почве терроризма». По версии следствия, обвиняемый застрелил 20 безоружных или раненых сирийцев после боев в Хомсе. Суд над ним должен состояться в конце марта.

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По данным газеты Der Standard, речь идет о не имеющем гражданстве палестинце, который вырос в лагере беженцев в Хомсе. Предполагаемый убийца сам рассказал соседям по австрийскому центру для беженцев, что воевал в рядах исламистской группировки, связанной со «Свободной сирийской армией», и убивал солдат правительственных войск.

Расследование в отношении обвиняемого началось еще в прошлом году, когда власти узнали о его прошлом. Обвиняемый (его имя не называется) вину не признает.

Адвокаты утверждают, что в тот период их подзащитный переживал тяжелую психическую травму.

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Хотя обвиняемый не является гражданином Австрии и не совершал преступлений на ее территории, экстрадировать его в Сирию невозможно из-за продолжающихся там боевых действий.

Согласно заявлениям австрийских официальных лиц, действия, о которых рассказывал обвиняемый, квалифицируются как акт терроризма, и судить его будут скорее всего на основании международных соглашений о борьбе с террором.

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