СМИ: Россия возложит восстановление Сирии на Запад

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: REUTERS/Scanpix

На переговорах по Сирии в Женеве Россия намерена поднять вопрос о восстановлении разрушенной войной страны, а также попросить мировые державы об участии в его финансировании, сообщает Financial Times со ссылкой на свои источники.

По словам источников издания, к требованиям России, скорее всего, отнесутся негативно. Причиной подобной реакции является то, что Запад возлагает ответственность на ВВС РФ за масштабные разрушения в таких городах, как Алеппо.

«Они вошли туда, учинили разгром…и хотят чтобы все платили за это», — сказал источник.

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В Женеве сегодня стартует новый раунд переговоров по Сирии. Спецпосланник генсека ООН Стаффан де Мистура в очередной раз попытается усадить за «круглый стол» представителей оппозиции и сирийских властей. При этом не ясно, кто от оппозиционеров приедет в Женеву.

Следить за переговорами будут представители США и России, Вашингтон представит заместитель помощника госсекретаря США по Сирии Майкл Ратни.

На повестке дня, по словам де Мистуры, создание правительства, график подготовки конституции и будущие выборы.


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