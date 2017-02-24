Похороны Чуркина: Москва прощается с постпредом

 

Фото: AP/Scanpix

Траурная церемония прощания с Виталием Чуркиным началась в 9:30 по киевскому времени в Москве в Центральной клинической больнице Управделами президента России, где выставлен гроб.

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После гражданской панихиды, примерно в 12:00 по Киеву начнутся похороны Чуркина на Троекуровском кладбище.

Вчера тело постпреда РФ в ООН привезли в столицу РФ спецсамолетом из Нью-Йорка.

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Отметим, причина смерти Чуркина официально пока так и не названа.

В «желтой» прессе на Западе и в России гуляют слухи, что дипломата отравили и что в его почках нашли яд.

Официальных заявлений по этому поводу пока не было.

Виталий Чуркина умер 20 февраля в госпитале Нью-Йорка накануне своего 65-летия. Перед госпитализацией ему стало плохо в здании диппредставительства России, и его экстренно пытались реанимировать.

Первоначально причиной смерти официальные лица назвали сердечный приступ, но дальнейшее вскрытие не смогло определить, почему умер дипломат. На проведение дополнительных токсикологических экспертиз потребуются недели.

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